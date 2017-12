Última parcela do IPTU vence no dia 13 de dezembro

A última parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017 tem vencimento para o dia 13 de dezembro. Contribuintes que não quitarem o valor nesta data poderão solicitar nova guia de pagamento pelo e-mail iptu@blumenau.sc.gov.br. Neste caso, é necessário informar o número do cadastro e o dia em que será paga a guia. O prazo final de pagamento se encerra no dia 28 de dezembro. Caso não faça a quitação da parcela, o contribuinte fica sujeito à inscrição na dívida ativa do município.

