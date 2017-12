Turista tem parada cardíaca e morre na Praia do Rosa

Os guarda-vidas chegaram a tentar a reanimação, mas o homem, de 32 anos, morreu no local.

Imbituba

Um turista de São Paulo, de 32 anos, morreu na Praia do Rosa, em Imbituba, no final da tarde desta sexta-feira (29). Conforme os bombeiros de Garopaba, que atenderam a ocorrência, o homem estava na areia, na orla quando sentiu fortes dores no peito.

Os guarda-vidas constataram parada cardiorrespiratória, iniciaram massagens cardíacas e acionaram a unidade dos bombeiros, que deu sequência ao atendimento.

O fato foi confirmado na Policlínica de Garopaba.