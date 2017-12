Turista morre ao cair de cachoeira durante trilha em Morro Grande

Segundo o Corpo de Bombeiros de Turvo, vítima caiu em uma cachoeira com altura de cerca de 25 metros.

Morro Grande

Um homem morreu após cair na Cachoeira do Rio Pilão, em Morro Grande, no extremo Sul do Estado, na manhã deste sábado (30). A informação foi confirmada pelos bombeiros de Turvo. A vítima despencou de uma altura de cerca de 25 metros. O corpo foi resgatado por meio da prática de rapel. O helicóptero Arcanjo, de Florianópolis, e guarnições do Corpo de Bombeiros da região ainda trabalham no local.

Conforme os oficiais, quatro pessoas faziam a trilha, muito comum na localidade. Os demais tiveram ferimentos leves e ficaram em estado de choque.

Segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso e o mau tempo também dificulta o trabalho da aeronave. O acesso às vitimas ocorreu em via terrestre, após uma hora de trilha. A identidade do homem ainda não foi divulgada pelas autoridades.





Fonte: Dn Sul