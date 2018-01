Trecho da Rua Humberto de Campos terá interdição total neste domingo, dia 28

Neste domingo, dia 28, em virtude das obras de duplicação, a Rua Humberto de Campos ficará com o trânsito totalmente interditado no trecho entre o Parque Vila Germânica e o Terminal da Proeb. Desde o dia 16 de janeiro, a circulação na via tem alterações por causa dos serviços que estão em execução.

O secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva, explica que a interdição acontecerá das 8h às 18h e é necessária para que a Celesc efetue a passagem do cabeamento de energia pelos postes da via. “O trabalho de troca dos postes já havia sido feito pela Celesc e agora será efetuada a passagem dos cabos. Optamos pelo domingo justamente por ser um dia de menos trânsito e o comércio estar fechado. Esse serviço também faz parte das obras de duplicação da via e essa é a primeira interrupção total que realizamos no trânsito. É provável que outras aconteçam e aí voltaremos a comunicar a comunidade”.

No trecho entre o Parque Vila Germânica e o Terminal da Proeb ocorrem os trabalhos de instalação da galeria de drenagem, reconstrução das calçadas, reajuste das pistas e novo pavimento. O período estimado para esta etapa da duplicação é de 9 meses.

Transporte coletivo durante a interrupção

Durante o período do serviço, as linhas 30, 31, 32, 707, 902, 903 e 904 do transporte coletivo urbano do município, que passam pelo trecho, no sentido bairro/Centro, terão o trajeto desviado para a Rua João Pessoa, seguindo pela Rua 7 de Setembro para acessar o Terminal da Proeb. Um ponto provisório será instalado na Rua João Pessoa, entre as ruas Alberto Stein e Mariana Bronnemann, para o embarque e desembarque de passageiros. Após as 18h, os ônibus voltam a trafegar pela Rua Humberto de Campos, no sentido bairro/Centro.

