Trecho da Rua Humberto de Campos é totalmente interditado

Desde o final da manhã desta terça-feira, dia 30, o trânsito na Rua Humberto de Campos, entre o Parque Vila Germânica e o Terminal da Proeb, está completamente interditado em virtude do aparecimento de rachaduras na pista. Atualmente, o trecho recebe as obras de duplicação financiadas com recursos do BID.

O secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir da Silva, explica que a interdição aconteceu por precaução. “A decisão da interdição foi tomada por questões de segurança e, ainda pela manhã, nossas equipes já estavam no local analisando o ocorrido. A previsão inicial é de que o trânsito ficará completamente interrompido até a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, quando analisaremos a possibilidade de liberar a passagem de veículos naquela pista”.

Até sexta-feira, as equipes trabalharão na recolocação do solo onde a galeria já foi implantada e também na retirada do asfalto fissurado. Uma avaliação das condições da pista será feita após a conclusão dessas etapas, com possibilidade de liberação.

O vice-prefeito e secretário Executivo do Programa de Mobilidade e Projetos Especiais, Mário Hildebrandt, ressalta que a Prefeitura sabia dos riscos de rachadura quando as obras começaram e que o tráfego intenso no local, além das constantes chuvas, contribuiu para a desestabilização da vala escavada. “Infelizmente, os motoristas não têm compreendido a importância da interdição e muitos continuam usando a Rua Humberto de Campos como via de passagem. No último sábado, dia 27, tivemos congestionamento no local por conta do trânsito intenso. Esse desrespeito à sinalização e o tráfego pesado contribuíram para a erosão do solo”.

Transporte coletivo durante a interrupção

Durante o período de interdição, as linhas 30, 31, 32, 707, 902, 903 e 904 do transporte coletivo urbano do município, que passam pelo trecho, no sentido bairro/Centro, terão o trajeto desviado para a Rua João Pessoa, seguindo pela Rua 7 de Setembro para acessar o Terminal da Proeb. Um ponto provisório será instalado na Rua João Pessoa, entre as ruas Alberto Stein e Mariana Bronnemann, para o embarque e desembarque de passageiros.

Duplicação da Rua Humberto de Campos

Atualmente, o trecho entre o Parque Vila Germânica e o Terminal da Proeb abriga os serviços de implantação de galerias de concreto, que fazem parte da nova rede de macrodrenagem. Para a instalação dessas galerias, é necessária a abertura de uma vala de escavação com cinco metros de profundidade e seis de largura, que – com o grande volume de tráfego e as constantes chuvas – ocasionou a desestabilização do talude e as consequentes rachaduras no solo.

O projeto consiste na duplicação da Rua Humberto de Campos, entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Marechal Deodoro. O investimento tem como objetivo o aumento da capacidade viária e complementa a obra de prolongamento da via, que segue em andamento. O local terá pista dupla, separada por canteiro central, com três faixas por sentido entre as ruas Marechal Deodoro e Alberto Stein, uma delas reservada preferencialmente para o trânsito de ônibus. Trata-se da obra mais complexa do pacote de mobilidade financiado pelo BID e, por isso, o prazo de execução é de dois anos. Além da macrodrenagem, a via terá alargamento de pista, implantação de novos passeios com acessibilidade, ciclovias, travessias de pedestres e cruzamentos semaforizados.

Curtir isso: Curtir Carregando...