Trabalhadores do transporte coletivo fazem paralisação de uma hora no Terminal do Garcia

Os trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau fizeram mais uma paralisação parcial no serviço nesta quarta-feira de manhã. Por uma hora, das 6h30min às 7h30min, nenhum ônibus saiu do Terminal do Garcia.

A paralisação, embora tenha sido comunicada na terça à tarde, pegou muitos usuários de surpresa e atrasou muitos trabalhadores e estudantes que precisaram esperar no terminal. O trânsito na região da Rua Amazonas também ficou mais congestionado que o normal e precisou ser controlado pela Guarda de Trânsito.

O ato dos trabalhadores tem como motivo a negociação da convenção coletiva com a Blumob – que está parada na Justiça e sem um acordo desde o fim do ano passado. O sindicato pede cláusulas de proteção contra mudanças da reforma trabalhista e reajustes no salário e vales.

Seguindo as manifestações, há previsão de novas paralisações nesta quinta-feira, no Terminal da Fonte, e sexta-feira na Fortaleza.