Tarifa do transporte coletivo pode ser reajustada em dezembro

O valor da passagem do transporte coletivo de Blumenau deve aumentar a partir de dezembro. Pelo menos é o que aponta o contrato feito pelo poder público com a empresa Blumob. A empresa já encaminhou uma solicitação de reajuste a Agência Intermunicipal de Regulação (AGIR), que é quem monitora o contrato de concessão. Atualmente, o usuário de ônibus do município paga R$ 3,90 pela passagem. O possível novo valor ainda não foi divulgado.

Neste novo contrato, o Seterb não tem mais envolvimento em relação ao reajuste. Segundo o edital de licitação, a empresa deve encaminhara uma solicitação de aumento a AGIR, contendo os argumentos de justificativas. A agência analisa os pontos citados e acata ou nega o pedido. Para solicitar os reajustes, a Blumob deve citar os aumentos no preço dos diesel e também a queda no número de passageiros.