Sul-africana é coroada Miss Universo 2017

​ Demi-Leigh Nel-Peters desbancou 91 candidatas e se tornou a segunda mulher do seu país a vencer a competição.

A sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters foi eleita, na madrugada desta segunda-feira, a Miss Universo 2017. Com o título, a modelo de 22 anos se tornou a segunda representante de seu país a vencer o concurso – a primeira foi Margaret Gardiner, em 1978. Apontada desde o início da competição como uma das favoritas, Demi-Leigh recebeu a coroa das mãos da francesa Iris Mittenaere. A colombiana Laura Gonzalez ficou com o segundo lugar e a jamaicana Davina Bennett, com o terceiro. A brasileira Monalysa Alcantâra ficou entre o Top 10.

Para conquistar o título, Demi-Leigh Nel-Peters desbancou 91 candidatas na grande final em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia foi comandada pelo comediante Steve Harvey, que começou a noite brincando com o erro que cometeu na primeira vez em que apresentou o evento, quando se equivocou ao anunciar a Miss Colômbia Ariadna Gutiérrez como vencedora e teve que voltar atrás para entregar o prêmio de Miss Universo 2015 para Pia Wurtzbach, das Filipinas.

Fonte: AU ONLINE