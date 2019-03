Encerrou no último sábado, dia 23, a disputa do 1º Torneio Nação Futebol Sub-15 e 17. A competição foi realizada em Joinville e contou com grande participação do Metropolitano. Na categoria sub-15, os Verdinhos do Vale conquistaram o título e no sub-17 fecharam na terceira posição.

A categoria sub-15 é comandada pelo técnico Lamin, enquanto o sub-17 tem na liderança Wallace. O Torneio Nação contou com a participação do Nação, Joinville e Fluminense de Joinville.

Curtir isso: Curtir Carregando...