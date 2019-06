Sociedade civil elege novos conselheiros da cultura

Novos integrantes do setor devem assumir as cadeiras no início de julho, após a prefeitura indicar os representantes governamentais.

Os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau (CMPC) – Gestão 2019/2021 – foram eleitos no sábado, dia 1º de junho, durante a 10ª Conferência Municipal de Cultura. Os novos integrantes devem assumir suas cadeiras no início de julho, após a prefeitura indicar os 10 representantes governamentais. O presidente e o vice do CMPC também serão definidos neste encontro de trabalho.

Na nova formação do conselho, o atual presidente Elton Gomes assume como titular da Dança. O CMPC é um órgão de caráter permanente vinculado à Fundação Cultural de Blumenau, instituído pela Lei Nº 2.555/80 e regido pela LC Nº 833/2011. Possui caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, com atuação na formulação de estratégias e controle da execução das políticas públicas de cultura. É um instrumento que assegura a participação da sociedade civil nas propostas que fomentam, implementam e regularizam o desenvolvimento da política cultural blumenauense.

Saiba mais



Conselheiros eleitos – Gestão 2019/2021

Museus e Espaços de Memórias

Titular: Raquel da Silva Lindner

Suplente: Rafaela F Duarte

Teatro e Circo

Titular: Camila Pimenta

Suplente: Rafael Koehler

Música

Titular: Leonardo Schmitt Vieira

Suplente: Nane Pereira

Biblioteca, Literatura e Livro

Titular: Manoella Back

Suplente: Claudia Iara Vetter

Cultura Popular e Artesanato

Titular: Sandra Pinheiro

Suplente: Roberto Morauer

Comunicação e Formação em Cultura

Titular: João Carlos Alves Jr

Suplente: Terezinha Manczak

Cinema e Vídeo

Titular: Soila Freese

Suplente: Luiz Guilherme Antonello

Artes visuais, Design e Moda

Titular: Pedro Gottardi

Suplente: Emanuella Scoz

Dança

Titular: Elton Gomes

Suplente: Diether Hoffmann

Patrimônio Material e Imaterial

Titular: Desiree Leslie Silveira

Suplente: Diego Lottin

