Banner oculto

Bombeiros

Economia

Esportes

Geral

Grupo 2W

Horóscopo

Novela

Patrocinado

Polícia

Política

Tecnologia

Trânsito

x

Notícias

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Portalaconteceu 460f0adc74de545e8b83 Buscas por triatleta desaparecido em prova de Ironman no CE são retomadas

Portalaconteceu 3d7f535b6039db0b00a2 ‘Não vai ficar impune’, diz Bruno Gagliasso após fazer registro na …..

Portalaconteceu 31d16e4ed23c45078e40 Após Tasso desistir, Alckmin decide ser candidato à presidência do PSDB

Portalaconteceu 3f76317585bea2801dc1 Amistoso será realizado entre Chapecoense e Seleção do ….

Portalaconteceu 4e578cdc9212dc4c338d Receita divulga regras sobre contribuição ao INSS de trabalhador que ….

Portalaconteceu acf999c3312fa776a004 Chapecoense vê valor da marca crescer, e plano de sócios amplia quase quatro vez

Portalaconteceu 5ecf0e9364d5c339eb3c Criadora de gado é responsabilizada por deixar animais soltos nas…

Portalaconteceu 714e40f5bbbca9645bc4 Luciano Huck diz que não será candidato à presidência da República em 2018

Chapecó | 27.11.2017 | 15h17

Silvia Abravanel fala sobre ser filha adotiva: “Orgulho”

Silvia Abravanel abriu seu coração e falou sobre sua adoção. A apresentadora foi entrevistada por Eliana neste domingo (26) para o quadro “Com o Passar dos Anos”, ao lado de seu marido, Kleiton Pedroso. Ela explicou que foi adotada com apenas três dias de vida pela família Abravanel, na época em que Silvio Santos ainda era casado com Maria Aperecida Vieira, conhecida como Cidinha Abravanel, e que sempre teve orgulho de ser adotada. “Isso nunca me trouxe problema, sempre tive orgulho de ter sido adotiva. Pra mim eu fui um presente pro meu pai, um presente do coração”, disse Silvia.

Ela revelou que descobriu que era adotada ainda criança. “Eu acho que tinha uns 6,7, 8 anos, por aí. Eu ouvia esse termo de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente. Eu cheguei pro meu pai: ´pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva?’. Aí ele chamou a mim, a Cintia e a Daniela e explicou que eu não era uma filha da barriga da mamãe, mas que eu era uma filha do coração”.

A filha “número dois” revelou ainda que tentou descobrir algo sobre sua família biológica, mas desistiu. “Eu tinha curiosidade porque todas as pessoas falavam: ‘pareço com meu pai, pareço com a minha mãe’. Eu perguntava: eu pareço com quem? Eu tentei até ir atrás, mas chegou um momento que eu vi que algumas pessoas iriam ficar machucadas, então eu deixei isso para lá. O que importa é quem me criou, quem me deu carinho, quem me deu atenção”.

Anos mais velha

A apresentadora e seu marido se emocionaram com as caracterizações do quadro, que os deixaram décadas mais velhos. “Eu quero envelhecer com você”, declarou Silvia, muito comovida.

Após a transformação, ela foi surpreendida pela presença da filha, Amanda. As duas choraram bastante com a situação. “Acho que é uma transformação muito grande. Ver minha mãe com 66 anos é uma diferença muito grande para mim”, declarou Amanda, que contou ainda que não pretende ser apresentadora como a mãe, e sim seguir carreira como veterinária.

Fonte: UOL