Signos através dos astros

Persiste hoje o quadro de influências que nos levam a ações precipitadas ou de tudo aquilo que fazemos primeiro para avaliar depois. É dia em que o dinamismo e a autoconfiança guiarão as nossas ações.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

O seu dia: a Lua ainda em seu signo fará aflorar um quadro de surpresas no seu trato pessoal. Interesses: há boa regência para assuntos do trabalho e com suas finanças. Intimidade e sentimentos: indicações positivas para tudo o que se relacionar a sua intimidade. Mas, retribua os gestos de carinho.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O seu dia: você hoje se beneficia de aspecto que lhe trará equilíbrio na relação com amigos e com a família em dia de novidade na sua lida pessoal. Interesses: momento de fragilidade para o trato com quantias e compromissos vultosos. Intimidade e sentimentos: comportamento sensível mudará seu ânimo.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

O seu dia: boas influências hoje refletirão a positiva regência em seu signo. Interesses: acerto em seu comportamento nos assuntos financeiros e na condução da rotina de trabalho e compromissos. Nesse campo, seu dinamismo lhe renderá inesperado resultado. Intimidade e sentimentos: apego e dedicação.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

O seu dia: momento que aconselha moderação com a qual você superará condicionamento instável nas relações pessoais. Interesses: busque atitudes que marquem um posicionamento cauteloso para os compromissos e dinheiro e evite impulsos em compras e gastos. Intimidade e sentimentos: cuidados com íntimos.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: quadro que lhe trará uma aura de solidão e recolhimento que logo se alterará para momentos de alegria e descontração. Interesses: indicação favorável por atitude positiva e suas acuidade e intuição em assunto de trabalho e fonte de renda. Intimidade e sentimentos: carência na vida íntima.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: suas ações se destacarão por maiores sensibilidade e intuição, elementos que ditarão os rumos do momento. Interesses: o quadro astral de hoje gera ao seu favor uma aura de acerto e de boas novas para seus interesses de trabalho e com dinheiro. Intimidade e sentimentos: alegria mais contida.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: há em seu signo para hoje uma aura favorável e benéfica para os assuntos de família. Interesses: indicações positivas e de estabilidade o levarão a aplicar conselho de amigos em seu trabalho e nas finanças. Intimidade e sentimentos: a emotividade agora dominará os seus relacionamentos.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: hoje, seus problemas o farão reagir de forma mais conciliadora no trato com as pessoas amigas. Interesses: você terá, ao longo do dia, uma posição favorável para assuntos financeiros e de trabalho em trânsito que lhe trará reconhecimento e lucros. Intimidade e sentimentos: fortes emoções.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: são favoráveis as influências resultantes de bom quadro de suas relações com a rotina em família. Interesses: você poderá hoje acertar mudanças de planos no trabalho e buscar novas ocupações. Nas finanças, apoio de pessoa próxima. Intimidade e sentimentos: dia de emoções e sensibilidade.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: boa posição em seu signo aguçará sua intuição e isso afetará beneficamente seus dons criativos. Interesses: com as finanças equilibradas, seus negócios trarão boa oportunidade para resolver pendências e bem aplicar planos do trabalho. Intimidade e sentimentos: controle rigor e exigências.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: momento em que suas ações se darão em bases mais seguras em razão de fatos inesperados que lhe serão mais benéficos. Interesses: dia bem equilibrado e mais estável nos negócios e no trato com dinheiro e trabalho. Intimidade e sentimentos: decisão correta na lida com problema ou pendência.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: fase que mostra instabilidade nas suas relações com o público e nas atividades em grupo. Interesses: com esse momento agitado e de alguma inquietação você poderá ser envolvido em assunto importante no seu trabalho e no trato com dinheiro. Intimidade e sentimentos: seja mais cuidadoso.

