Signos através dos astros

Momento em que a influência da Lua aquariana aponta caminhos do desprendimento, senso utilitarista e forte idealismo que moldam comportamento que deságua pelo ardor em defesa daquilo com que sonhamos.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

O seu dia: momento que se mostra favorável por quadro de consolidação de novas opções e algumas boas surpresas em família. Interesses: indicações benéficas nas solicitações que envolvam documentos e seu dinheiro. No trabalho, atividades intensas e movimentação. Intimidade e Sentimentos: dia benéfico.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O seu dia: no passar das horas poderão ocorrer alterações de regência que trarão quadro mais firme a partir de suas próprias iniciativas. Interesses: favorecimento em seu trabalho com os assuntos que dependam de estranhos. Intimidade e Sentimentos: entendimento e alegria na lida com os mais íntimos.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

O seu dia: em uma fase de regência positiva e diante de situações novas você deve procurar comportamento mais firme e equilibrado. Interesses: estabilidade em momento que o beneficia em termos materiais com o desdobramento correto dos seus atos. Intimidade e Sentimentos: bom quadro nos seus afetos.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

O seu dia: momento de posição favorável, embora em alguns assuntos você se preocupe com exigências do cotidiano. Interesses: o quadro que molda o dia lhe dá vantagens que tratam do intelecto, estudos e habilidade. Mas, evite os compromissos. Intimidade e Sentimentos: boa participação na lida íntima.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

O seu dia: influenciado pela ação de amigos em um quadro bem posto no trato da rotina, seus planos mudarão de forma bem positiva. Interesses: acerto de pendências financeiras quando você terá boa lida em seu trabalho. Intimidade e Sentimentos: há hoje razões de alegria, ainda que em meio a problemas.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

O seu dia: um quadro bastante propício molda este seu dia e nele destaca pessoalmente suas intuição e premonição. Interesses: em momento de riscos financeiros haverá clima para decisões acertadas nas associações com o trabalho. Intimidade e Sentimentos: forte regência em posicionamento mais otimista.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O seu dia: você contará agora com boa influência a favorecê-lo em assuntos que dependam de outras pessoas. Interesses: os seus negócios terão bons indicadores, pois você será beneficiado nos entendimentos políticos e os ligados à economia e imóveis. Intimidade e Sentimentos: tendência à introspecção.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

O seu dia: quadro bastante favorável amplia a sua autoconfiança na lida pessoal. Interesses: este seu momento de vida molda aspecto mais propício em relação aos assuntos financeiros e, em seu signo, o faz disposto a lidar com associações com fim de lucro. Intimidade e Sentimentos: relações contidas.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

O seu dia: um quadro boas posições governa os seus atos e, por isso, revela momentos que lhe trarão indicações muito favoráveis em termos gerais. Interesses: a boa regência das finanças o motivará com otimismo e vai acentuar um quadro de favores. Intimidade e Sentimentos: boas surpresas com íntimos.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

O seu dia: agora, as influências de amigos consolidam fatos bastante favoráveis para suas atividades em posicionamento que destaca raciocínio e criatividade. Interesses: ganhos com o seu trabalho e finanças. Intimidade e Sentimentos: mostre-se mais dedicado às pessoas de quem depende emocionalmente.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O seu dia: a boa influência da Lua em momento marcante em termos pessoais cria aura de alegria. Interesses: o quadro que prevalece neste seu dia o favorecerá no trato com bancos e dinheiro de suas atividades de trabalho. Negócios que se darão de forma mais firme. Intimidade e Sentimentos: surpresas.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O seu dia: vivência pessoal que será moldada por indicações bem equilibradas, em dia favorável a novos planos e ações. Interesses: sua lida com dinheiro se fará mais positiva e você terá hoje fator de vantagem no trato com as pessoas próximas no trabalho. Intimidade e Sentimentos: apego e ternura.

Fonte: GAZETA DIGITAL