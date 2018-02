Setor de Dívida Ativa da Prefeitura atende em novo horário

A Prefeitura de Blumenau alterou o horário de atendimento do setor de Dívida Ativa que funciona no andar térreo do prédio municipal. Agora, os contribuintes que possuem débitos tributários e não tributários podem se dirigir ao local das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço.

De acordo com a Secretaria de Gestão Financeira (Segefi), os contribuintes que pretendem quitar débitos pela modalidade de parcelamento devem necessariamente comparecer ao local. Já para pagamentos à vista, a solicitação do boleto pode ser feita pelo e-mail cobrança@blumenau.sc.gov.br, com possibilidade de quitação em qualquer agência bancária.

