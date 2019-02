Seterb promove ações de conscientização no trânsito

Entre segunda-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 1º de março, o Seterb, por meio da Escola Pública de Trânsito, realizará blitze educativas em diversos pontos da cidade com distribuição de flyers para orientação e conscientização no trânsito, bem como informará sobre o monitoramento por câmeras. “A intenção com a atividade é ressaltar a importância do comportamento responsável e prudente dos motoristas a fim de um trânsito mais humanizado e melhor para todos”, diz o presidente da autarquia, Marcelo Schrubbe.

A fiscalização via videomonitoramento será retomada no dia 4 de março. O Seterb efetuou todos os trâmites legais e adequações na informática para a inclusão de imagens nas notificações apuradas por meio das câmeras. Os agentes que farão o acompanhamento observarão situações que colocam em risco à segurança e fluidez do trânsito.

Segundo Schrubbe, a fiscalização por videomonitoramento visa minimizar as imprudências. “O objetivo é tornar o trânsito mais seguro e mais ágil. As câmeras auxiliarão na observação da parada em cruzamento, faixa de pedestre, fila dupla, ciclofaixa, local proibido, enfim situações que prejudicam pedestres, ciclistas e o funcionamento do trânsito como um todo”, assegura.

Para os próximos meses, a autarquia planeja também diversas ações educativas junto a entidades e instituições do município, almejando a conscientização do comportamento no trânsito. “Queremos desenvolver um Laboratório Integrado de Trânsito, bem como um Círculo de Enlutados, que são pessoas que perderam algum familiar em decorrência de acidente de trânsito, para mobilizar a sociedade para um trânsito mais gentil, responsável e prudente”, ressalta Schrubbe.

Confira o cronograma das blitze educativas:

25/02

8h às 10h30 – Rua Francisco Vahldieck, em frente à base da PM.

14h às 16h30 – Rua Antonio da Veiga, em frente à Furb.

26/02

8h às 10h30 – Rua João Pessoa, em frente ao Angeloni.

14h às 16h30 – Rua Ana Felisbino, em frente à EBM Paulina Wagner.

27/02

8h às 10h30 – Rua das Missões, em frente à Kia Motors.

14h às 16h30 – Rua Itajaí, em frente ao Sesi.

28/02

8h às 10h30 – Rua Theodoro Holtrup, esquina com a Rua Cruzeiro.

14h às 16h30 – Rua Gustavo Zimmermann, em frente ao condomínio Golden Park.

01/03

8h às 10h30 – Rua Eng. Paul Werner, em frente ao Posto Expresso.

14h às 16h30 – Rua Amazonas, em frente à Coteminas.



Curtir isso: Curtir Carregando...