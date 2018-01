Seterb inicia vistoria dos veículos de transporte escolar

O Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau (Seterb) iniciou nesta segunda-feira, dia 22, a vistoria dos veículos de transporte escolar válida para o primeiro semestre do ano letivo. Após a inspeção do Denatran, os veículos devem ser apresentados na autarquia até o início das aulas. Passado o período, somente estarão liberados para prestar o serviço os veículos que estiverem com o selo azul do Seterb no para-brisa, que indica a autorização.

As vistorias são realizadas pela autarquia duas vezes ao ano. No primeiro semestre, os veículos vistoriados recebem o selo azul, já no segundo o selo é amarelo. As vistorias ocorrem sempre após o veículo passar pela fiscalização do Denatran, efetuada por uma empresa credenciada, que inspeciona itens mecânicos como, por exemplo, suspensão, freios e amortecedores.

O Seterb avalia as condições do veículo como luzes, cintos de segurança, pneus, extintores de incêndio, faixas laterais e traseiras amarelas com a indicação escolar, entre outros. Além disso, também são observados os documentos do veículo, do motorista e do monitor. O motorista tem que estar credenciado junto ao Seterb e possuir a carteirinha que autoriza a prestação do serviço.

As vistorias são efetuadas pelo setor de transportes especiais da autarquia e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na sede do Seterb, na Rua 2 de Setembro, 1.222, no bairro Itoupava Norte, no prédio da Rodoviária. Atualmente, cerca de 100 veículos prestam o serviço no município.

