SEST SENAT prorroga inscrições para curso de qualificação dos cobradores de ônibus

Prazo agora é 18 de abril. Curso será realizado pela unidade de Blumenau

BLUMENAU – Os cobradores de transporte coletivo de passageiros têm mais uma oportunidade de se inscrever no Projeto de Qualificação, curso gratuito desenvolvido pela unidade do SEST SENAT de Blumenau. O prazo de inscrição foi prorrogado para o dia 18 de abril. A formação promove a mudança da categoria da CNH desses profissionais da categoria B para D.

Além da mudança de categoria, serão ministrados os cursos Especializados para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, necessário para o exercício da profissão de motorista do transporte coletivo de passageiros; e de Aperfeiçoamento de Motorista para o Transporte de Passageiros, com aulas práticas no Simulador de Direção do SEST SENAT. As inscrições deverão ser feitas no site www.sestsenat.org.br/qualificacao.

Como participar

Entre as exigências estão as seguintes: o candidato deverá comprovar vínculo empregatício na função de cobrador de ônibus; possuir CPF; e enquadrar-se nas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) quanto aos requisitos de tempo de CNH para realizar a mudança de categoria. Também é obrigatória a regularidade do cadastro da empresa junto ao SEST SENAT.

Maiores informações devem ser obtidas na unidade do SEST SENAT de Blumenau, pelo telefone: (47) 2111.9500.

