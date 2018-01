Serviço de Avaliação em Saúde Mental mudará de endereço

A partir do dia 5 de fevereiro, o Serviço de Avaliação em Saúde Mental (SAS), vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (Semus), passará funcionar em novo endereço. A unidade será transferida para a Rua Uruguai, 162, no bairro Ponta Aguda, em frente ao Colégio Pontinho Estudantil. Em virtude disso, não haverá atendimento externo nesta quinta e sexta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro.

A mudança está sendo feita para um imóvel com estrutura mais adequada, incluindo acessibilidade. Com isso, a Semus pretende proporcionar maior conforto para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam no serviço.

Situada atualmente no SAS, a Farmácia de Saúde Mental será deslocada definitivamente para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, na Rua Jean Romain Bonemasou, 720, no bairro Jardim Blumenau.

Sobre o SAS

Implantado em 2012, o SAS integra a rede especializada em saúde mental e funciona desde então na Rua Jean Romain Bonemasou, 70, no bairro Jardim Blumenau. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, a unidade realiza a avaliação psiquiátrica de pacientes encaminhados pelos postos de saúde. No local, os médicos analisam a necessidade ou não de tratamento especializado e possíveis direcionamentos para outros serviços do município.

