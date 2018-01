SENAI Blumenau abre vagas para cursos técnicos gratuitos

O SENAI Blumenau está ofertando vagas para cursos técnicos totalmente gratuitos em Informática, Química, Produção de Moda e Automação Industrial, com duração média de dois anos. São 55 vagas, distribuídas no período vespertino, para alunos que estejam regularmente matriculados, já tenham concluído a 1ª série ou estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas na Secretaria Escolar do SENAI até 22 de janeiro. A divulgação dos resultados sai no dia 25. Os candidatos devem entregar os documentos necessários e seguir as regras apresentados no edital disponível no link: https://goo.gl/KF1KDe.

