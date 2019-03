Seis espetáculos de teatro agitam a cidade de 27 de março a 1º de abril

A Temporada Blumenauense de Teatro (TBT) apresenta seis espetáculos em Blumenau a partir desta quarta-feira, dia 27, até 1º de abril, em Blumenau. Com entrada gratuita e abertos ao público, os espetáculos terão serviço de interpretação em Libras e vão ocorrer em três bairros do município: na Associação dos Moradores da Velha Pequena, no CSU no Bairro Fortaleza e na Green Place, no Garcia.

As apresentações fazem parte do projeto Temporada Blumenauense de Teatro – Descentralização, Mediação e Formação, do artista Artur Mateus Gewehr, e é patrocinada pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, referente ao Edital Número 005/2017 do Prêmio Herbert Holetz.

No dia 1º de abril, a Temporada Blumenauense de Teatro encerra as ações do projeto com uma Roda de Conversa sobre o teatro de Blumenau. A ação ocorre às 19h, na Sala S-113 – Bloco S, da Furb, com entrada gratuita e aberta à toda classe artística, agentes culturais, produtores e público interessado no tema.

Confira as peças

27 de março, às 20h

Espetáculo o Auto da Prece do Lixão, da Sinos Cia. de Teatro

SINOPSE: Um homem e uma mulher estão perdidos em um redemoinho, em meio às sobras da humanidade. Apanhados na armadilha que reconhecem como Lixão, eles não recordam de onde vieram ou quem são. Atendem pelos nomes inventados: “Não lembro” e “Não sei”. Os dois entram em uma busca incessante pela alforria de uma condição sombria, suja e insensível. As buscas pela arte, pelo divino e pela empatia permeiam essa trama que questiona o fardo de uma existência despropositada, quando aquilo que se categoriza como lixo e se descarta, não deixa de existir. O lado avesso se torna o certo, enquanto as pessoas vistas como lixo, desejam reemergir à qualidade de seres humanos.

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Associação dos Moradores da Velha Pequena (Rua José Reuter, 2590, – Velha Central)

Roda de conversa sobre o espetáculo, às 21h.

28 de março, às 20h

Jingobel, do Grupo K – Teatro

SINOPSE: Jingobel trata do encontro inusitado de quatro mulheres com vidas distintas: Elisa, Rosa, Vanusa e Teresa. As suas diferenças, preconceitos, temperamentos e visões de mundo se chocam na relação que se desenvolve no decorrer da noite de Natal, num misto de desespero e loucura, choro e gargalhada, ódio e amor, rejeição e amizade.

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Associação dos Moradores da Velha Pequena (Rua José Reuter, 2590, – Velha Central)

Roda de conversa sobre o espetáculo, às 21h.

29 de março, às 20h

Das Águas, da Cia. Carona

SINOPSE: Diluídas na chuva que cai incessantemente, personagens e histórias passeiam como se fizessem parte da paisagem. Lembranças caem como a garoa, para logo serem esquecidas. Aqui é só a chuva que existe. Todo o resto são objetos.

Classificação indicativa: 12 anos

Local: CSU Fortaleza (Rua Francisco Vahldieck, 23.210, Bairro Fortaleza,)

Roda de conversa sobre o espetáculo, às 21h.

30 de março, às 20h

O Feliz, do Detalhe Teatro

SINOPSE: Feliz virá realizar o seu show. Nada pode dar errado. Feliz intitula-se “espírito livre” e tem tudo sob controle. Assim esperamos. Vai começar. Todos a postos. Jean dá início à apresentação do jeito que combinaram, mas…

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Green Place (Rua Professor Gustavo Brandes, 69, Bairro Garcia)

Roda de conversa sobre o espetáculo, às 21h.

31 de março, às 20h

João, O Louco, do Teatro de Quinta

SINOPSE: “João O Louco” é um espetáculo dramático que tem sua ação apoiada nos conflitos internos, pessoais e extrapessoais de João Bartolomeu Rangel Bravata, personagem central da história, vítima de violência doméstica na infância. Como produto do meio e já na fase adulta, João perde aos poucos a noção da realidade e passa a ter uma vida dupla dominada pela violência. O protagonista vive uma relação sádica com seus atos, que geram nele prazer e dor. A história se passa em 1941, na aldeia de Nova Pandoré, um lugar fictício no Brasil.

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Green Place (Rua Professor Gustavo Brandes, 69, Bairro Garcia)

Roda de conversa sobre o espetáculo, às 21h.

1º de abril, às 14h30

Outro Lugar, do Primeiro Quarto Teatro

SINOPSE: Ao perder Tinho, seu bichinho de pelúcia e melhor amigo, Nina entra numa aventura em que faz novos amigos e ainda descobre para onde vai o lixo. Mas para resgatá-lo, ela precisa enfrentar um monstro. A peça acompanhada de música ao vivo, aborda sustentabilidade e outros temas transversais.

Classificação indicativa: Livre

Local: CSU Fortaleza (Rua Francisco Vahldieck, 23.210, Bairro Fortaleza)

Roda de Conversa sobre o espetáculo, às 15h30.

1º de abril, às 19h

Roda de Conversa, O Teatro de Blumenau

Local: Furb – Sala S-113 – Bloco S (Rua Antônio da Veiga, 140, Bairro Victor Konder)

*Todos os eventos com entrada gratuita e aberta ao público

*Espetáculos com serviço de interpretação em Libras.

Curtir isso: Curtir Carregando...