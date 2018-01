Segundo período de matrículas para o Ensino Fundamental abre nesta terça-feira, dia 30

A Secretaria Municipal de Educação de Blumenau (Semed) abrirá nesta terça-feira, dia 30, o segundo período de matrículas para o Ensino Fundamental. O prazo segue até o dia 2 de fevereiro e as matrículas devem ser feitas diretamente nas unidades de ensino.

Atualmente, a rede municipal possui 20.112 alunos matriculados nas 47 escolas com turmas de 1º ao 9º ano, além de 110 na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A prioridade das vagas é definida por zoneamento, tendo preferência aqueles que residirem mais próximos de cada unidade.

De acordo com a legislação federal, crianças com seis anos completos até o dia 31 de março devem obrigatoriamente estar matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental. O mesmo vale para adolescentes com até 17 anos, cuja obrigatoriedade do ensino é determinada pela Emenda Constitucional nº. 59/2009. Por isso, os alunos que concluírem o 9º ano também devem apresentar nas escolas o atestado de vaga no Ensino Médio, para obter a documentação necessária para seguir com os estudos neste ano.

A documentação que deve ser apresentada para a matrícula está disponível no edital publicado no site da Prefeitura.

