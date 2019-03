Secretária de Educação apresentará escolas bilíngues na FECAM

A secretária de Educação de Blumenau, Patrícia Lueders, apresentará nesta quarta-feira, dia 27, o processo de implantação das escolas bilíngues para secretários de outras cidades do estado, na Federação Catarinense dos Municípios (FECAM). Lueders demonstrará como está sendo feita a adaptação de profissionais e alunos à nova metodologia de ensino, que iniciou em meados de 2018 e se tornou efetiva neste ano.

Atualmente, Blumenau possui duas escolas municipais com ensino bilíngüe: a Escola Básica Municipal Fernando Ostermann, com o ensino em inglês, e a Escola Municipal Erich Klabunde, com o ensino em alemão. A introdução do segundo idioma está ocorrendo de forma gradual, iniciando pelos primeiros anos. “Conforme as turmas forem avançando, o ensino bilíngue se estenderá até o 9º ano”, explica a secretária.

Foram realizadas diversas capacitações com os profissionais que atuam nas unidades educacionais, a fim de prepará-los para atuar com os alunos, entre elas um curso com a Escola Técnica Cetelbras. A Semed contou ainda com o apoio da Cambridge Assessment e Goethe Institut para a seleção de material pedagógico.

“Essa é uma oportunidade importante que Blumenau tem de disseminar essa modalidade de ensino para outras cidades, no sentido de expandir o ensino bilíngue para outras escolas no estado, visto que é uma maneira também de preparar nossas crianças e adolescentes para o futuro”, completou Patrícia.

