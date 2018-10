Sebrae Blumenau oferece diversas atividades para a Semana Global do Empreendedorismo

O Sebrae Blumenau terá uma ampla programação voltada para a Semana Global do Empreendedorismo (SGE). O evento é a maior celebração mundial voltada para esta temática. Nesta edição o Sebrae assume a liderança da semana e será a anfitriã, atuando em colaboração com os demais membros do Conselho: Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Artemisia, Anprotec, Conaje, Brasil Junior, Junior Achievement e Endeavor.

O calendário oficial da Semana será de 5 a 9 de novembro, mas durante todo o mês o empreendedorismo será motivo de comemorações e atividades em todo país. A temática desta edição, que é a 11ª, tem como mensagem principal “Empreendedorismo Jovem: A Hora é Agora”.

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007, na Inglaterra, e atualmente está presente em mais de 167 países. Nos últimos três anos, apenas no Brasil, mais de 2,5 milhões de pessoas participaram de cerca de 10 mil atividades – o que faz da SGE brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais. Em Blumenau, o evento conta com o apoio da Furb e da Associação das Micro e Pequenas Empresas (AMPE).

Interessados em participar das ações podem consultar a programação de todas as atividades que vão ocorrer tanto no município quanto no Brasil no site www.empreendedorismo.org.br.

