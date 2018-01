Samae recebe recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001

Neste mês de janeiro, o Samae recebeu a renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. A auditoria para manutenção do selo foi realizada em outubro, ocasião em que o Samae precisou demonstrar capacidade para fornecer o seu produto, atendendo a qualidade e satisfação do cliente. A recertificação foi alcançada de acordo com a norma NBR ISO 9001:2008 e abrange o escopo de “Captação, Tratamento e Distribuição de Água”.

A certificação especifica requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade. A auditoria, realizada pela Certificadora Apcer, teve abrangência em todas as áreas que envolvem o processo de água (estações de tratamento, laboratórios, eletromecânica, departamento técnico, manutenção de redes, obras civis, aquisição, treinamento, Central 115, serviços de corte e ligações), além da diretoria da autarquia.

O novo certificado tem validade até setembro deste ano, quando haverá uma nova auditoria. O Samae já trabalha no plano de ação visando as principais alterações para certificação da nova versão da norma: ISO 9001:2015.

Curtir isso: Curtir Carregando...