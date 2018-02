Samae realiza parada na ETA 3 para manutenção neste domingo, dia 4

O Samae realizará no próximo domingo, dia 4, uma parada na Estação de Tratamento de Água (ETA) 3, localizada no bairro Progresso. A operação será suspensa, das 7h às 12h, para uma manutenção preventiva no sistema elétrico da subestação, danificado durante as chuvas ocorridas no fim de janeiro que afetou a região do Garcia.

Em decorrência disso, algumas localidades atendidas pela estação poderão sofrer desabastecimento de água, que voltará à normalidade assim que os serviços forem concluídos. O Samae solicita a compreensão dos consumidores e pede economia de água neste período. Mais informações pelo telefone 115, na opção 20 do menu.

