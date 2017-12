Samae divulga relatório de investimentos dos últimos meses

O Samae divulgou nesta semana o relatório de investimentos nas obras de expansão de rede de água realizadas dos últimos meses. O relatório abrange o período de julho a novembro. Ao todo, foram investidos mais de R$ 500 mil em 5,6 km de novas redes. No ano, os valores ultrapassam R$ 1,6 milhão em 16,2 km de rede.

Nos últimos cinco meses, as equipes de expansão da autarquia atuaram em 23 ruas de 12 bairros da cidade. Na região da Velha, as obras nas ruas João Pessoa e Governador Jorge Lacerda ultrapassam os R$ 100 mil investidos, em 582 metros. O projeto contempla uma extensão total de 1.500 metros de nova rede de água, até a Rua dos Caçadores. Para a obra estão sendo colocados tubos de 200mm de diâmetro para melhorar a distribuição e abastecimento de água na região.

A autarquia também atua na região da Ponta Aguda, na Rua República Argentina, integrando as ações de repavimentação da região. Até o momento foram investidos cerca de R$ 20 mil em pouco mais de 100 metros. O projeto contempla uma extensão total de 2.000 metros da via, no trecho entre a Ponte dos Arcos e a Ponte do Anel Viário Norte. Para a obra estão sendo colocados tubos de 250mm de diâmetro visando melhorar a distribuição e abastecimento de água da localidade. Na sequência, as frentes de trabalho seguem para a Rua Silvano Cândido da Silva, na qual será implantada uma nova rede no trecho de 3.530m da via.

Além da expansão de rede, o Samae também atuou na instalação de pressurizadores de rede (miniboosters) para atender com melhor qualidade as residências localizadas nas cotas mais altas de algumas localidades. Ao todo, neste últimos meses, foram investidos pouco mais que R$ 40 mil em instalação destes equipamentos em cinco vias de quatro bairros da cidade: Rua Hermann Piske (Fortaleza Alta), Rua Hermann Beahr, Rua Francisco Benigno (Progresso), Rua 25 de Agosto (Itoupava Norte) e Rua Carlos Splitter (Garcia). O valor total investido ultrapassa R$ 150 mil, levando em conta a instalação das unidades e o pressurizador.

Para o próximo ano a previsão da autarquia é de investir mais de R$ 8 milhões na expansão de rede de água do município. Além disso, também há projetos para a construção de dois novos reservatórios, nos bairros Itoupavazinha e Fortaleza, trazendo um acréscimo de mais 5 milhões de litros.

Ruas que receberam obras de expansão de rede

Bom Retiro

Ruas Recife, Carijós e Victor Hering

Tribess

Ruas Bruno Tribess e Hermann Tribess

Progresso

Ruas Antonio Montagna, Marcelo Benigno, Adelina Nuss, Erich Dugen e Luiz Bianchi

Centro

Rua Nereu Ramos e Alameda Rio Branco

Itoupavazinha

Rua Frederico Boeringer

Itoupava Norte

Rua Paul Fritz Kuehnrich

Fortaleza Alta

Ruas Theodoro Kleine e Theodoro Passold

Fortaleza

Ruas Miguel Servet e Samuel Morse

Testo Salto

Rua Vale do Selke

Velha

Ruas João Pessoa e Governador Jorge Lacerda

Escola Agrícola

Rua Farmacêutico Gotlieb Ellinger

Ponta Aguda

Rua República Argentina

