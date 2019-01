Nesta quarta-feira, dia 9, o Samae concluiu os serviços de reparo da camada asfáltica na Rua Gustavo Henschel, no bairro Itoupavazinha. A revitalização do pavimento teve que ser realizada após o conserto de uma adutora. Com o término dos trabalhos de recuperação do asfalto em apenas três dias – inicialmente a previsão era interditar a via por cinco dias, o trânsito de veículos está liberado normalmente.

Assessor de comunicação: Felipe Elias

