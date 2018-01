Ruas dos bairros Itoupavazinha e Velha Grande serão interditadas para obras

Duas ruas dos bairros Velha Grande e Itoupavazinha serão interditadas nesta segunda-feira, 15. O trânsito da rua Gustavo Henschel, localizada no bairro Itoupavazinha, será interrompido a partir das 8h para a continuidade das obras de pavimentação asfáltica da via. Já a rua Bruno Rudiger, no bairro Velha Grande, na altura do número 1.325, ficará fechada para a manutenção da ponte de madeira localizada no local.

Rua Gustavo Henschel

De acordo com o Secretário de Obras, Regis Evaloir, o trânsito permanecerá interrompido para motoristas e pedestres na via do bairro Itoupavazinha de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A obra teve início em novembro de 2017 e o prazo de conclusão estimado é de nove meses.

“Nossa previsão era de que as obras já tivessem começado, mas com a chuva dos últimos dias isso não foi possível. O período para a realização dos trabalhos vai depender muito do clima. São 630 metros de pavimentação e trabalharemos para, no menor tempo possível, deixar tudo pronto e liberar a via para o trânsito”, disse o secretário.

Durante o período de obras haverá placas e cones de sinalização na região e o acesso à rua Dr. Pedro Zimmermann deverá ser feito pela rua Frederico Jensen.

Rua Bruno Rudiger

A previsão é de que os trabalhos na ponte sejam realizados em uma semana. Durante este período, o tráfego de veículos estará proibido. Os moradores e motoristas que precisarem utilizar a via poderão fazer os desvios pelas ruas Pedro Schneider e Franz Müller.

