Rua Progresso ganhará muro de gabião e recuperação de calçada

O prefeito Mário Hildebrandt assinou na última sexta-feira, dia 22, em evento realizado na Intendência do Distrito do Garcia, a ordem de serviço para execução de um muro de gabião na Rua Progresso. A região, que foi atingida na catástrofe de 2008, ganhará reforço na proteção entre o passeio e a margem do ribeirão, além da recuperação do trecho de calçada que foi danificada por deslizamento de terra.

As obras devem iniciar no dia 22 de abril, e a expectativa de entrega é positiva. “Queremos concluir os trabalhos do muro em até dois meses, para devolver à comunidade a condição de caminhabilidade com segurança e conforto”, ressalta o secretário de Manutenção e Conservação Urbana (Seurb), Michael Schneider.

O muro de gabião e a recuperação do trecho de calçada no bairro Progresso está orçado em cerca de R$ 113 mil, que serão investidos por meio de recursos próprios da Prefeitura de Blumenau.



