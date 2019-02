Rua Espanha já trafega em mão dupla

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) finalizou na manhã desta segunda-feira, dia 18, a sinalização de trânsito na Rua Espanha, no bairro da Velha. A medida proposta pela Diretoria de Planejamento Viário da Sedur, em conjunto com o Seterb, em tornar a via em mão dupla, visa absorver um possível aumento de circulação na via em decorrência da abertura do prédio do Ministério Público, localizado na esquina com a Rua Marechal Deodoro, e das obras na Rua Humberto de Campos.

Deste modo, os condutores que vêm pela Rua Marechal Deodoro continuam podendo convergir à esquerda na Rua Espanha, com a diferença de que a partir de agora, a via se torna mão dupla, permitindo também que os veículos saiam em direção à Marechal Deodoro.

