Rua Engenheiro Udo Deeke recebe reparos no pavimento

A Prefeitura de Blumenau realizou no último sábado a recomposição asfáltica da Rua Engenheiro Udo Deeke, no bairro Salto do Norte. A intervenção foi uma ação conjunta entre a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) e Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), visando ampliar a segurança viária na rua e a trafegabilidade em um local que estava apresentando desnível acentuado do pavimento.

Segundo o secretário da Seurb, Michael Schneider, há uma readequação de drenagem que precisa ser executada no local. “Para realizar esta intervenção, precisamos antes fazer a topografia e o acompanhamento do solo, para daí sim definirmos uma estratégia de atuação, levando em consideração que estamos falando de uma via de altíssimo fluxo”, avalia.

Segundo dados de 2017, a Rua Engenheiro Udo Deeke recebe quase 27 mil veículos por dia e qualquer intervenção de grande porte na via, causaria impactos complexos ao trânsito da região Norte. E justamente por este motivo, que engenheiros e topógrafos monitoram a situação, até que se defina a melhor maneira de executar a obra, causando menor transtorno possível na localidade, reitera Schneider.

