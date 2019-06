Rua Arnold Hemmer segue com execução das travessias de drenagem

Prefeitura está investindo cerca de R$ 7,9 milhões na via, que além da pavimentação receberá passeios ciclofaixas, terraplanagem, drenagem e contenção de encosta.

Foto: Eraldo Schnaider

A Prefeitura de Blumenau por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) prossegue com os trabalhos de pavimentação asfáltica da Rua Arnold Hemmer, no bairro Badenfurt. Um dos trechos da via inclusive, entre as ruas Genésio Link e Curt Link, segue interditado para o trânsito, para execução das travessias de drenagem, etapa que deve ser concluída até o final desta semana.

De acordo com a Seinfra, os trabalhos na via seguem com a previsão para o final do segundo semestre. “Dos quatro quilômetros que estão sendo contemplados com pavimentação, falta ainda asfaltar um trecho de 900 metros, além de alguns serviços complementares”, avalia o secretário da pasta, Edson Brunsfeld.

A obra da Rua Arnold Hemmer inclui além da pavimentação, passeios com paver, ciclofaixas, terraplanagem, drenagem e contenção de encosta. O investimento da Prefeitura é de R$ 7,9 milhões, recursos obtidos por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal (Caixa), no âmbito do PAC 2 do Ministério das Cidades.

