Rota de Lazer recebe o Grupo Baden Schuhplattler

O Grupo Baden Schuhplattler estará na da Rota de Lazer deste domingo, dia 30, na Rua XV de Novembro. O evento tradicional nos finais de semana, das 8h às 17h, reserva a área entre as ruas Nereu Ramos e Amadeu da Luz para caminhadas, ciclismo e passeios com animais de estimação. Esse programa de responsabilidade da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) também destina a cada edição espaço para que um grupo folclórico apresente o seu trabalho.

Fundado no dia 16 de março de 2014, a atração desta semana surgiu em decorrência do interesse de integrantes do Grupo Folclórico Badenfurt de preservar o Schuhplattler austríaco e alemão, sendo esta uma das modalidades de dança mais antigas praticadas na Europa atualmente.

As apresentações folclóricas decorrem da parceria firmada com a Fundação Cultural de Blumenau, Associação Folclórica dos Grupos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), Sindilojas Blumenau, Blumenau e Vale Europeu Convention & Visitors Bureau, além do Empório Frozen e Samae. Como as atividades serão ao ar livre, somente em caso de chuva será necessário adiar a programação para outra data. A participação é aberta ao público e gratuita.

A intenção da Fundação Cultural e das entidades parceiras é de ampliar as apresentações na Rota de Lazer. Para isso, estão buscando novos apoiadores financeiros que possam incentivar os grupos. As empresas e pessoas interessadas em juntar-se ao projeto podem fazer contato pelo e-mail cultura@fcblu.com.br.

Saiba mais

Rota de Lazer

Onde: Rua XV de Novembro

Quando: domingo, dia 30 de junho

Horário: entre 8h e 17h

Classificação etária: livre

Entrada: franca

