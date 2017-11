Romildo garante ideia de manter Renato independente do título: “Só não fica se não quiser”

Presidente do Grêmio disse que assunto será discutido após a Libertadores.

A um dia da decisão da Libertadores da América, o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Jr. garantiu que pretende renovar o contrato do técnico Renato Portaluppi independente do resultado da final contra o Lanús nesta quarta-feira. Em entrevista ao canal Fox Sports nessa terça, o dirigente afirmou que o treinador só não irá permanecer no clube se não quiser.

“Sobre o Renato, independente do resultado, a nossa vontade é renovar. Tomara que ele não peça muito para renovar, tomara que não torne inviável isso, mas ele só não fica se não quiser”, disse Romildo. Tomara que a gente ajuste isso, independente do resultado da Libertadores”, seguiu.

Além de Renato, a ideia do Grêmio é manter todos os titulares para o próximo ano. Romildo destacou que a maior parte dos jogadores tem contrato longos e disse que pretende renovar com Fernandinho e Barrios, que têm vínculo se encerrando no final de dezembro. “Temos um pacto de discutir isso depois de as coisas acontecerem. A ideia é fazer a manutenção do elenco e procurar melhorá-lo. Esse elenco já joga junto há três ou quatro anos. A grande base do Grêmio já joga junto há muito tempo. O sucesso está no tempo e na paciência que o Grêmio teve”, concluiu.

