Revista Blumenau em Cadernos está nas ruas

A edição de janeiro e fevereiro da Revista Blumenau em Cadernos traz na capa uma foto do padre Raulino Reitz (1919-1990) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e um texto do presidente da comissão estadual dos festejos do centenário de nascimento do religioso, Aloisius Carlos Lauth. A sociedade científica catarinense busca resgatar a vida e a obra do botânico dedicado ao estudo e à preservação da natureza, principalmente com ações nas cidades de Blumenau, Brusque, Antônio Carlos, Itajaí, Itapema, Florianópolis e Indaial.

Aloisius escreve que Padre Reitz foi reconhecido pelo norte-americano Lyman Bradford Smith (1904-1997) como o maior botânico das Américas no século 20. O religioso nasceu em Alto Biguaçu, hoje Antônio Carlos, em 19 de setembro de 1919. A família teve nove filhos, dos quais três se tornaram padres: João, Afonso e Raulino.

Na edição de janeiro e fevereiro, a publicação traz documentos originais sobre os índios botocudos, automóveis na antiga Blumenau, expedição contra os bugres, artigos, crônicas e registros da seção Memória Digital.

Em circulação desde 1957, a Blumenau em Cadernos, também disponibiliza sua publicação na versão on-line. Os exemplares das revistas editadas entre 1957 e 1999 podem ser acessados no site da Hemeroteca Digital Catarinense.

Saiba mais

Revista Blumenau em Cadernos

Periodicidade: bimensal

Como adquirir: basta entrar em contato pelo telefone 3381-7514 ou pelo e-mail arquivohistorico@fcblu.com.br

Assinatura nova: R$ 130 (anual/seis números)

Renovação: R$ 110 (anual/seis números)

Assinatura internacional nova: R$ 250

Renovação da assinatura internacional: R$ 220



