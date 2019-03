Resumo dos atendimentos do Samae no fim de semana

Mais um fim de semana de muito trabalho para a equipe da gerência de Manutenção do Samae. No sábado, dia 23, e domingo, 24, foram executadas 81 ordens de serviço. Lembrando que os atendimentos são originados por pedidos feitos no número de atendimento direto do Samae, o 115, e também dos problemas identificados pelos fiscais do Samae nas regiões que atendem.

Para a organizar de forma eficiente a execução dos trabalhos em todo o município, a gerência de manutenção subdividiu a cidade em três grandes regiões de atendimento, contemplando todos os bairros no entorno de cada localidade: Região I (Velha e região), Região II (Fortaleza e região) e Região III (Garcia e região).

Quantidade de ordens de serviço concluídas no fim de semana

REGIÕES SÁBADO DOMINGO

I (Velha) 14 21

II (Fortaleza) 12 8

III (Garcia) 12 14

TOTAL 38 43

