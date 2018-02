Representantes do movimento Renova Brasil estarão na Acib na próxima segunda

Na próxima segunda-feira, dia 5, a Acib promove uma reunião aberta para diretores, conselheiros, associados, demais associações empresariais de Blumenau e da região. O tema da pauta é o movimento Renova Brasil, criado com o propósito de acelerar novas lideranças políticas e viabilizar o acesso do cidadão comum ao Congresso Nacional. Empresários idealizadores do movimento nacional estarão presentes, entre eles o co-fundador, Thomáz Pacheco.

O evento será aberto ao público e gratuito, porém é necessário confirmar presença pelo email eventos@acib.net. A reunião ocorre no auditório do CEB – Centro Empresarial de Blumenau (rua Antônio Treis, 607, 2º andar, bairro Vorstadt), às 17h30.

Saiba mais sobre o movimento em http://www.renovabr.org/

Agenda:

Reunião com movimento Renova Brasil

Data: 5 de fevereiro

Horário: 17h30

Local: Centro Empresarial de Blumenau (CEB)

Curtir isso: Curtir Carregando...