Regularização Fundiária e Habitação tem novo secretário

A partir desta sexta-feira, dia 8, a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação passa a ter novo comando. Julio César Pereira assume a pasta no lugar de Rafael Felipe Jansen, que por sua vez passa a responder pela Companhia Urbanizadora de Blumenau (URB).

O prefeito Mário Hildebrandt destaca que as experiências anteriores auxiliarão Julio Pereira neste novo desafio “Julio foi secretário de Assistência Social enquanto eu me licenciava em 2012. A equipe o conhece e tenho certeza de que ele dará continuidade e agregará ainda mais aos trabalhos que já estão em andamento, como a seqüência da regularização de lotes do Horto Florestal, por exemplo. Da mesma forma acredito que o Rafael, que é engenheiro e já vinha desenvolvendo um ótimo trabalho, continuará o fazendo à frente da equipe da URB”.

Quem é Julio César Pereira:

Profissional da Educação, Julio César Pereira é professor aposentado. Entre as contribuições mais relevantes no serviço público, Pereira atuou como Secretário de Assistência Social e Presidente da Fundação Pró-Família. Também foi diretor financeiro da Câmara de Vereadores de Blumenau.

Quem é Rafael Felipe Jansen:

Engenheiro Civil, especialista em Manutenção Predial e Engenharia de Estruturas, com MBA em Gestão de Negócios da Construção Civil, Rafael Felipe Jansen foi secretário municipal de Serviços Urbanos e gerente na Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema). Também atua como Professor Universitário.

