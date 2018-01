Regularização do loteamento Horto Florestal, no bairro do Salto, entra na reta final

Mais de duas décadas após o início do trâmite na prefeitura de Blumenau e 35 anos depois da enchente que motivou a ocupação, moradores do loteamento Horto Florestal, às margens da Rua Bahia, no bairro do Salto, começarão a receber a escritura de terrenos.

O processo de recadastramento das famílias, iniciado por uma equipe da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação no fim do ano passado, é basicamente o último passo necessário para acertar todas as questões contratuais que envolvem os imóveis, como explica o titular da pasta, Juliano Gonçalves.

Em linhas gerais, o município precisa saber quais são os reais habitantes da comunidade, para que os contratos redigidos na Procuradoria sejam fiéis à atual situação no local. Essa documentação é o que vai motivar a confecção da papelada que oficialmente entregará os lotes às pessoas que moram lá há anos. A previsão é que ainda neste mês alguns moradores recebam os registros de propriedade.

Curtir isso: Curtir Carregando...