Reclamações contra energia elétrica estão sendo revistas pela Celesc

A Celesc está fazendo nova aferição da rede de energia elétrica de 72 consumidores de Blumenau que registraram reclamações contra a cobrança da energia no início deste ano. O número representa 33% das 218 reclamações da região apresentadas no início de fevereiro junto ao Ministério Público (MP) e à própria Celesc em Florianópolis.

De acordo com o responsável pelo Procon de Blumenau, André Moura Cunha, a nova aferição está em andamento desde o dia 18 de março e deve ser finalizada até 5 de abril. Após esse período, O MP deverá receber um parecer das reclamações para tomar as providências necessárias, inclusive tornar públicas as informações aos consumidores que registraram as reclamações.

“O inquérito junto ao MP contra a Celesc instaurado pelo Procon de Blumenau em comunhão com outros procons do estado foi justamente para verificar e colher provas sobre possíveis equívocos na cobrança da energia elétrica”, diz André. “Estamos atentos quanto a situação e por isso estamos buscando elementos que possam confirmar se realmente houve cobranças indevidas aos consumidores”, reforça.

Curtir isso: Curtir Carregando...