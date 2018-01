rânsito vai mudar terça-feira em toda a região da Vila Germânica e do Terminal da Proeb

O trecho da rua Humberto de Campos que liga o Parque Vila Germânica ao Terminal da Proeb ficará interditado a partir desta terça-feira, dia 16, e deverá permanecer assim por cerca de nove meses. O tráfego no local só será permitido para o transporte coletivo e para veículos leves, sentido Bairro/Centro, além de acesso ao comércio local. Isso acontece porque a prefeitura está trabalhando na duplicação da via, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Confira como ficará o trânsito e o transporte coletivo na região durante o período de obras:

-Os ônibus do transporte coletivo que utilizam a rua Humberto de Campos e fazem as linhas sentido Bairro/Centro terão acesso por uma pista liberada da Vila Germânica até a rua 7 de Setembro/Terminal da Proeb.

-Para os ônibus que saem do Terminal da Proeb e seguem sentido bairro da Velha, o trânsito será desviado pela Praça do Estudante, seguindo então pela rua Almirante Tamandaré e Alberto Stein.

-Veículos leves terão acesso ao comércio local, até a entrada do Hipermercado Angeloni, sendo permitida a passagem para a rua 7 de Setembro, com tempo semafórico alterado.

-A entrada e saída para o Hipermercado BIG e para o restaurante McDonalds será feita apenas pela rua 7 de Setembro, ao lado do Terminal da Proeb.

-Entrada e saída para o Hipermercado Angeloni pode ser feita pela pista liberada na rua Humberto de Campos, para veículos procedentes da Região da Velha e pela rua Ayres Gama, para os veículos vindos da rua 7 de Setembro.

-Estacionamento na rua João Pessoa, entre as ruas Alberto Stein e Ayres Gama será retirado durante o período de obras.

-O trecho da rua João Pessoa, entre as ruas Alberto Stein e Ayres Gama, terá três faixas de tráfego. Duas seguirão na direção Bairro/Centro e uma na direção inversa.

-Um acesso será aberto na Praça do Estudante, para os veículos que transitam na rua 7 de Setembro sentido Centro/Bairro, onde também será implantado um semáforo.

-Durante o período de obras, a rua Almirante Tamandaré seguirá toda no sentido Centro/Bairro no trecho entre as ruas Antônio da Veiga e Alberto Stein. A partir da rua Alberto Stein o trânsito segue em pista dupla, como já acontece hoje.

-O contorno existente próximo ao “Farol Lanches”, que atualmente permite o aceso da rua Almirante Tamandaré para a rua Antonio da Veiga, funcionará somente para os motoristas que forem em direção ao Centro. O retorno para a rua Antonio da Veiga deverá ser feito na rotatória da rua 7 de Setembro, após o Terminal da Proeb, próxima ao Angeloni e a loja da Rede McDonalds.

Transporte Coletivo

-Durante o período da obra, as linhas 30, 31, 32, 501, 707, 901, 902, 903 e 904 do transporte coletivo seguirão pela Praça do Estudante e Rua Almirante Tamandaré, no sentido Terminal Proeb/bairro.

-Após acessar a Rua Almirante Tamandaré, as linhas 30, 31, 501, 707 e 901 entrarão na Rua Alberto Stein e depois percorrerão seus trajetos normais. Já as linhas 32, 902, 903 e 904 seguirão normalmente seus trajetos pela Rua Almirante Tamandaré.

-Dois pontos de ônibus ficarão desativados durante a obra: o ponto em frente à Feira Livre, na Rua Humberto de Campos, e o ponto em frente à Fundação Municipal de Desportos, na Rua Alberto Stein.

-O ponto em frente ao Parque Ramiro Ruediger, na Rua Alberto Stein; o ponto posicionado na Rua Almirante Tamandaré, na esquina com a Rua Curitibanos; e o ponto próximo a Delegacia da Mulher, na rua Humberto de Campos, serão opções para embarque e desembarque.

-No sentido bairro/Terminal Proeb as linhas não sofrerão alterações no trajeto e não terão pontos desativados durante a execução da obra.

Prefeitura colocará um semáforo na Praça do Estudante

A Prefeitura sinalizará o entorno da obra e colocará um semáforo na Praça do Estudante, que funcionará como um desvio. O Secretário de Infraestrutura Urbana, Régis Evaloir, explica que a medida de interrupção no trânsito é necessária para a construção da galeria de drenagem.

“O trabalho realizado nesse trecho da Humberto de Campos é a continuação do que efetuamos na rua Clara Mantau. O período estimado para essas obras é de 9 meses, mas nosso objetivo é concluir antes disso. Além da construção da galeria, realizaremos outros serviços de drenagem, reconstrução das calçadas, reajuste das pistas e novo pavimento. Esperamos que as condições do tempo ajudem e que tudo ocorra conforme o planejado”, destaca

