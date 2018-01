Quatro pessoas morrem após carro e caminhão baterem de frente em Joaquim Távora

Colisão frontal ocorreu na PR-218, na manhã desta sexta-feira (19). Vítimas seguiam para Guapirama.

Quatro pessoas morreram em um acidente na manhã desta sexta-feira (19), na rodovia PR-218, em Joaquim Távora, no norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro e um caminhão bateram de frente.

As quatro vítimas, entre elas um adolescente de 12 anos, estavam no automóvel. Os bombeiros relataram que um dos passageiros chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do caminhão não se feriu.

A colisão ocorreu próximo ao entrocamento da rodovia PR-092, sentido Guapirama. Os bombeiros relataram ainda que as quatro vítimas seguiam para Guapirama.

Os quatro corpos foram levados ao IML de Jacarezinho.

Fonte: G1

