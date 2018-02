Propostas para desfilar na Oktoberfest devem ser entregues até o dia 15

O Parque Vila Germânica segue com as inscrições abertas para selecionar dois novos grupos que desejam participar dos desfiles da Oktoberfest. Os interessados têm até as 8h30 do dia 15 de fevereiro para entregar as suas propostas. Na ocasião, às 9h, a comissão organizadora fará a abertura dos envelopes com os projetos. As propostas deverão ser protocoladas na administração do Parque Vila Germânica, na Rua Alberto Stein, 199, 1º andar. A decisão final sairá em até 30 dias.

As duas novas vagas valem para os próximos cinco anos, com possibilidade de prorrogação. A escolha das atrações dependerá da avaliação de quesitos como apelo à tradição germânica, criatividade, organização e identificação, atração do brinquedo trazido pelo grupo e originalidade de sua composição e apresentação.

Para participar do processo, os interessados precisarão entregar dois envelopes: Habilitação e Projeto Técnico. O desenho dos trajes típicos, com a descrição do tecido, cores e materiais, está entre os aspectos que devem ser apresentados. Além disso, caso a proposta inclua a utilização de atração móvel, é necessário o detalhamento técnico e o croqui da estrutura.

A avaliação será feita por uma comissão de nove integrantes, composta por servidores da Vila Germânica e da Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur), historiador, designer gráfico e artista plástico. O edital completo está disponível no site oficial da Oktoberfest, na aba “Desfiles”.

“A abertura de vagas e entrada de novas atrações é uma das marcas do reposicionamento da Oktoberfest e reforça a democratização dos desfiles, onde todos podem desfilar”, reforça o presidente da Vila Germânica e secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck. Nos últimos anos, seis novos grupos foram incorporados aos desfiles da maior festa alemã das Américas.

