Propostas para a construção da Ponte Norte-Sul serão conhecidas nesta quarta

As propostas das 15 empresas habilitadas para participar do processo licitatório 03020/2017, de construção da Ponte Corredor Norte-Sul, serão conhecidas nesta quarta-feira, dia 20, às 14h, no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau. A ponte fará a ligação viária entre as Ruas Alwin Schrader/Itajaí e as Ruas Paraguay/Porto Rico, no Centro, passando sobre o Rio Itajaí-Açú.

Das 18 empresas inscritas primeiramente, uma desistiu e outras cinco foram inabilitadas pela Comissão Permanente de Licitações em reunião feita no dia 18 de janeiro. Destas cinco, três apresentaram recursos. A Comissão se reuniu novamente na última semana e decidiu acatar os recursos apresentados, garantindo a participação de 15 empresas.

