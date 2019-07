Projeto “Tô Conectado” promove encontro de jovens com pais e responsáveis

O Projeto “Tô Conectado” da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes) realizou o segundo encontro com pais e responsáveis dos jovens que estão inscritos no projeto. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 1º, no Senac, na Rua Avenida Brasil, 610, no bairro Ponta Aguda.

Na oportunidade, os pais e responsáveis avaliaram o andamento do projeto e como estão as aulas que os jovens participam. Ele também marca o início da última etapa do curso, que é a estação de vivência nas empresas.

As aulas iniciaram em março, com turmas no período matutino e vespertino contemplando 60 jovens com idade entre 14 e 18 anos que residem em Blumenau. E tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, geração de renda e participação na sociedade.

O curso abordou conteúdos gerais sobre mercado de trabalho, saúde e qualidade de vida, marketing pessoal, comunicação e atendimento ao cliente, informática e ainda terão uma experiência prática em um ambiente organizacional. O curso terá carga horária de 200 horas.

O curso, com financiamento pelo Fundo da Infância e Adolescência, é ministrado pelo Senac. Os adolescentes contemplados pelo projeto são de famílias atendidas pelos serviços da Política de Assistência Social do município.

A gerência de inclusão social, que realizou a inscrição dos jovens, faz o monitoramento do projeto, dando o suporte necessário para que haja maior aproveitamento dos módulos e permanência no curso, evitando a evasão e contribuindo para a trajetória profissional. Para isso, o projeto disponibilizará vale transporte e lanche para cada adolescente durante os dias de curso.

