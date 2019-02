Projeto identificará problemas de visão em alunos de escola municipal

Os estudantes de 1º ao 5º ano da Escola Básica Municipal EBM Patrícia Helena Finardi Pegorim, no bairro Fortaleza, receberão um importante reforço na prevenção e ajuste dos problemas relacionados à visão. A unidade está fazendo parte de um projeto piloto que foi lançado nesta segunda-feira, dia 18, às 20h, no Tabajara Tênis Club.

Com o nome “Projeto Visão do Futuro – Ver bem para aprender melhor”, a ação busca identificar, por meio de testes de acuidade visual, alterações da visão que possam ser corrigidas ou minimizadas. Além dos exames, a meta é encaminhar os estudantes para agendamento de consultas com médico oftalmologista. As famílias com baixa renda também devem receber doações ou apoio para a aquisição de óculos, nos casos em que seja constatada a necessidade.

A iniciativa é do Rotary Clube Blumenau/Oeste, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, além da Faculdade Senac Blumenau e o Lions Clube de Blumenau.

