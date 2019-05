Profissional do Basquete Feminino Blumenau é convocada para comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-16

Foto: Sidnei Batista

Na manhã deste domingo, dia 26, o técnico Virgil López divulgou as convocadas para a composição da Seleção Brasileira Sub-16 Feminina visando à preparação para a Copa América. López selecionou 16 atletas e uma das novidades de destaque para o Basquete Feminino Blumenau está no banco: Bruna Rodrigues. A profissional das categorias de base blumenauense foi chamada para ser a auxiliar técnica de Virgil.

A Copa América será realizada entre os dias 16 a 22 de junho, em Aysen, no Chile. A apresentação da seleção está marcada para o dia 31 de maio, no Atlanta Hotel, em Americana (SP). Em solo paulista, no Ginásio Marco Antônio Gobbo, os treinamentos seguem até o dia 13 de junho, com posteriormente embarque rumo ao Chile.

