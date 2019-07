Procon orienta consumidores à implementação do “Não me perturbe”

O Procon de Blumenau orienta a população para um incremento significativo a favor dos consumidores. Trata-se do site “Não me Perturbe” no endereço www.naomeperturbe.com.br. A medida, em funcionamento desde terça-feira, dia 16, é uma iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e que permite o bloqueio de vendas e serviços das empresas de telefonia por meio de contato telefônico.

Na prática, a ferramenta bloqueia os serviços de telemarketing por meio de telefones móveis, fixos, TV por assinatura e também internet, contemplando os consumidores das empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Tim e Vivo. A solicitação é feita de forma gratuita pelo próprio consumidor com a realização de um cadastro do seu número do telefone no sistema de bloqueio no site ou ainda ser efetivado por meio do SAC da sua própria operadora de telefonia.

De acordo com o coordenador do Procon de Blumenau, André Moura da Cunha, em Santa Catarina, os consumidores contam desde 2016 com a opção de solicitar o bloqueio de telemarketing no site do Procon SC. “O incremento em defesa do consumidor trará mais segurança à população, pois tende a diminuir a incidência de ligações fraudulentas, que fingem oferecer serviços e planos de telefonia, internet ou TV por assinatura. Isso ajuda a evitar a captura de dados do cidadão para uso indevido em fraudes e compras virtuais” diz André.

Curtir isso: Curtir Carregando...