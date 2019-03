Foto: Marcelo Martins

Nesta quarta-feira, dia 27, a comunidade do bairro Progresso será contemplada com o Procon Móvel. A equipe do órgão de defesa do consumidor vai recolher denúncias contra empresas, além de tirar dúvidas e repassar orientações à população. O veículo estará junto à Escola Básica Municipal (EBM) Pedro II, na Rua Helmuth Goll, 579, das 10h às 15h. Para fazer o registro das reclamações, é necessário apresentar documentos como RG e CPF, além de comprovante de residência.

