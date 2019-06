Procon Móvel vai para o bairro Badenfurt nesta quarta-feira

Atendimento será na Paróquia São João Batista, das 10h às 15h.

Nesta quarta-feira, dia 5, a equipe do órgão de defesa do consumidor se dirige para o bairro Badenfurt. O atendimento será feito com o Procon Móvel na Paróquia São João Batista, na Rua Heinrich Hemmer, 2.876, das 10h às 15h. O recolhimento de denúncias da população será encaminhado para solução junto à sede do Procon. Além da prestação de serviço em defesa dos consumidores, os atendimentos do Procon Móvel vão contar com a participação da Ouvidoria Itinerante da Prefeitura para recolher também sugestões ou críticas da comunidade. O objetivo é de melhorar os serviços públicos oferecidos no município.

Data: 05/06 – quarta-feira

Local: Paróquia São João Batista

Endereço: Rua Heinrich Hemmer, 2.876 – Badenfurt

Horário: 10h às 15h

Curtir isso: Curtir Carregando...